"Манчестер Сити" готов предложить "Барселоне" трех игроков в обмен на Месси

2 Теги барселоналионель мессиманчестер сити

"Манчестер Сити" готов предложить "Барселоне" трех игроков в обмен на Месси

"Манчестер Сити" нашел новый способ приобрести нападающего "Барселоны" Лионеля Месси. Об этом сообщает Sport.es.

По данным источника, "горожане" хотят предложить каталонцам трех игроков в рамках сделки по 33-летнему футболисту. "Сити" готов отдать защитника Эрика Гарсию, хавбека Бернарду Силву и форварда Габриэла Жезуса.

Ранее в СМИ писали, что "Барселона" заинтересована во всех трех игроках.

Напомним, несколько дней назад Месси сообщил руководству "сине-гранатовых" о том, что хочет покинуть клуб. Его контракт с "Барсой" рассчитан до 2021 года.

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Комментарии

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Карлыч69
Карлыч69

Вряд ли Барса выберет обмен, потому что сейчас в Барсе куча талантливых новтчков, которым платить надо на порядок меньше. Разве что взять Стерлинга, с огромной доплатой.

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lesnovsky

Весь МС не стоит столько, сколько Великий Месси!!!.. Бог в 33 года бесценен...

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