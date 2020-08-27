"Манчестер Сити" готов предложить "Барселоне" трех игроков в обмен на Месси

"Манчестер Сити" нашел новый способ приобрести нападающего "Барселоны" Лионеля Месси. Об этом сообщает Sport.es.

По данным источника, "горожане" хотят предложить каталонцам трех игроков в рамках сделки по 33-летнему футболисту. "Сити" готов отдать защитника Эрика Гарсию, хавбека Бернарду Силву и форварда Габриэла Жезуса.

Ранее в СМИ писали, что "Барселона" заинтересована во всех трех игроках.

Напомним, несколько дней назад Месси сообщил руководству "сине-гранатовых" о том, что хочет покинуть клуб. Его контракт с "Барсой" рассчитан до 2021 года.

Не пропустите: Уткин порассуждал по поводу будущего Месси| http://soccernews.ru