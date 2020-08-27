"Манчестер Сити" готов предложить "Барселоне" трех игроков в обмен на Месси
"Манчестер Сити" нашел новый способ приобрести нападающего "Барселоны" Лионеля Месси. Об этом сообщает Sport.es.
По данным источника, "горожане" хотят предложить каталонцам трех игроков в рамках сделки по 33-летнему футболисту. "Сити" готов отдать защитника Эрика Гарсию, хавбека Бернарду Силву и форварда Габриэла Жезуса.
Ранее в СМИ писали, что "Барселона" заинтересована во всех трех игроках.
Напомним, несколько дней назад Месси сообщил руководству "сине-гранатовых" о том, что хочет покинуть клуб. Его контракт с "Барсой" рассчитан до 2021 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14