"Манчестер Сити" готов предложить Кулибали контракт до 2025 года

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"Манчестер Сити" готов предложить Кулибали контракт до 2025 года

"Манчестер Сити" продолжает работать над переходом защитника Калиду Кулибали из "Наполи".

По информации журналиста Николо Скиры, клуб ведет переговоры с агентом Кулибали. "Сити" готов предложить игроку 5-летний контракт с окладом в 10 млн евро.

Клубы ведут переговоры о сумме трансфера. "Наполи" рассчитывает выручить с продажи игрока 80 млн евро.

Кулибали играет в "Наполи" с 2014 года. В прошлом сезоне защитник принял участие в 25 матчах итальянской Серии А.

А еще: Президент "Наполи" назвал цену Кулибали| http://soccernews.ru
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