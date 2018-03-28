"Манчестер Сити" готов предложить Неймару контракт на 35 миллионов евро в год

"Манчестер Сити" готов предложить форварду ПСЖ Неймару контракт на 35 миллионов евро в год, информирует испанская пресса.

Сообщается, что "горожане" рассчитывают переманить 26-летнего нападающего парижан на "Этихад" не только солидным предложением, но и предоставлением ему статуса главной звезды команды, чего не может сделать мадридский "Реал", также претендующий на бразильца. Кроме того, в "Сити" рассчитывают, что убедительное выступление команды в текущем сезоне может стать дополнительным стимулом для Неймара на пути его возможного переезда в Англию.

Напомним, летом "Манчестер Сити" намерен побить свой трансферный рекорд. | soccernews.ru