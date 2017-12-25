"Манчестер Сити" готов продать Агуэро

Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро во время зимнего трансферного клуба может перейти в другой клуб, сообщает A Bola.

29-летний аргентинец не намерен мириться с частой ротацией состава, которую использует главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола, а наставник не собирается идти на уступки в этом вопросе.

В связи с этим "Сити" готов продать Агуэро уже в январе, если за него предложат не менее 70 миллионов евро.

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