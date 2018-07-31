"Манчестер Сити" готов продать Харта за символическую сумму

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"Манчестер Сити" готов продать Харта за символическую сумму

"Манчестер Сити" готов продать вратаря Джо Харта за символическую сумму, сообщает The Times.

По сведениям издания, "горожане" согласны расстаться с 31-летним стражем ворот за 5,6 миллионов евро.

Напомним, что Харт не входит в планы главного тренера "Сити" Хосепа Гвардиолы, поэтому два последних сезона он провёл в аренде в "Торино" и "Вест Хэме".

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