"Манчестер Сити" готов продать Ихеаначо, но при одном условии

"Манчестер Сити" готов этим летом продать нигерийского форварда Келечи Ихеаначо, сообщает The Telegraph.

Однако "горожане" хотят иметь право обратного выкупа 20-летнего футболиста за 40 миллионов евро. Среди претендентов на перспективного нападающего числятся "Лестер" и "Вест Хэм".

В минувшем сезоне Ихеаначо сыграл за "Манчестер Сити" 29 матчей во всех турнирах, забил 7 голов и сделал 3 результативных передачи. | http://soccernews.ru