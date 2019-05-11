"Манчестер Сити" готов продать нападающего Жезуса для покупки Фелиша
"Манчестер Сити" готов продать нападающего Габриэля Жезуса этим летом. Об этом пишет A Bola.
По данным источника, "горожане" намерены расстаться с бразильцем, чтобы выручить как можно много денег для приобретения игрока "Бенфики" Жоау Фелиша.
Трансферная стоимость 19-летнего хавбека португальского клуба - около 115 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что "Бенфика" намерена повысить сумму отступных за Фелиша до 208 миллионов евро.
22-летний Жезус в нынешнем сезоне участвовал в 46 матчах, забив 19 голов и сделав 5 ассистов. Фелиш в текущем сезоне в 41 матче отметился 18 голами и 11 результативными передачами.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|37
|95
|2
|Ливерпуль
|37
|94
|3
|Челси
|37
|71
|4
|Тоттенхэм
|37
|70
|5
|Арсенал Лондон
|37
|67
|6
|Манчестер Юнайтед
|37
|66
|7
|Вулверхэмптон
|37
|57
|8
|Эвертон
|37
|53
|9
|Лестер Сити
|37
|51
|10
|Уотфорд
|37
|50
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|37
|49
|12
|Кристал Пэлас
|37
|46
|13
|Борнмут
|37
|45
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|37
|42
|15
|Бернли
|37
|40
|16
|Саутгемптон
|37
|38
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|37
|36
|18
|Кардифф Сити
|37
|31
|19
|Фулхэм
|37
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|37
|15