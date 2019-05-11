"Манчестер Сити" готов продать нападающего Жезуса для покупки Фелиша

"Манчестер Сити" готов продать нападающего Габриэля Жезуса этим летом. Об этом пишет A Bola.

По данным источника, "горожане" намерены расстаться с бразильцем, чтобы выручить как можно много денег для приобретения игрока "Бенфики" Жоау Фелиша.

Трансферная стоимость 19-летнего хавбека португальского клуба - около 115 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что "Бенфика" намерена повысить сумму отступных за Фелиша до 208 миллионов евро.

22-летний Жезус в нынешнем сезоне участвовал в 46 матчах, забив 19 голов и сделав 5 ассистов. Фелиш в текущем сезоне в 41 матче отметился 18 голами и 11 результативными передачами.

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