"Манчестер Сити" готов продать нападающего Жезуса для покупки Фелиша

Теги жоау фелишбенфикаманчестер ситигабриэл жезус

"Манчестер Сити" готов продать нападающего Жезуса для покупки Фелиша

"Манчестер Сити" готов продать нападающего Габриэля Жезуса этим летом. Об этом пишет A Bola.

По данным источника, "горожане" намерены расстаться с бразильцем, чтобы выручить как можно много денег для приобретения игрока "Бенфики" Жоау Фелиша.

Трансферная стоимость 19-летнего хавбека португальского клуба - около 115 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что "Бенфика" намерена повысить сумму отступных за Фелиша до 208 миллионов евро. 

22-летний Жезус в нынешнем сезоне участвовал в 46 матчах, забив 19 голов и сделав 5 ассистов. Фелиш в текущем сезоне в 41 матче отметился 18 голами и 11 результативными передачами.

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