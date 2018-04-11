"Манчестер Сити" готов сделать Дибалу своим самым высокооплачиваемым игроком

"Манчестер Сити" нацелился на форварда туринского "Ювентуса" Пауло Дибалу, информирует CalcioMercato.it.

Так, по сведениям источника, ближайшим летом "горожане" будут готовы предложить 24-летнему нападающему "старой синьоры" контракт с окладом 18 миллионов евро в год. Таким образом, аргентинец может стать самым высокооплачиваемым игроком английского клуба.

В нынешнем сезоне Дибала забил 25 мячей и сделал 6 результативных передач в 38 матчах за "Ювентус".