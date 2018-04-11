"Манчестер Сити" готов сделать Дибалу своим самым высокооплачиваемым игроком

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"Манчестер Сити" готов сделать Дибалу своим самым высокооплачиваемым игроком"Манчестер Сити" нацелился на форварда туринского "Ювентуса" Пауло Дибалу, информирует CalcioMercato.it.

Так, по сведениям источника, ближайшим летом "горожане" будут готовы предложить 24-летнему нападающему "старой синьоры" контракт с окладом 18 миллионов евро в год. Таким образом, аргентинец может стать самым высокооплачиваемым игроком английского клуба.

В нынешнем сезоне Дибала забил 25 мячей и сделал 6 результативных передач в 38 матчах за "Ювентус".

Напомним, вчера "Манчестер Сити" уступил "Ливерпулю" и в ответном матче 1/4 финала Лиги Чемпионов. | soccernews.ru

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