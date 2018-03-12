"Манчестер Сити" готов сделать предложение по хавбеку "Реала"

Теги манчестер ситиреал мадридискофлорентино перес

"Манчестер Сити" готов сделать предложение по хавбеку "Реала"Английский "Манчестер Сити" планирует предпринять попытки подписать полузащитника мадридского "Реала" Иско.

Так, по сведениям испанской прессы, ближайшим летом "горожане" будут готовы выложить за 25-летнего хавбека "сливочных" 80 миллионов евро. Однако помешать этому трансферу может желание президента королевского клуба Флорентино Переса получить за своего игрока 150 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Иско забил 7 мячей и сделал 7 результативных передач в 39 матчах за "Реал".

Напомним, Гвардиола не исключает, что останется в "Манчестер Сити" надолго. | soccernews.ru

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