"Манчестер Сити" готов удовлетворить трансферные требования "Арсенала" по Санчесу

Теги манчестер ситиарсенал лондоналексис санчес

"Манчестер Сити" готов удовлетворить трансферные требования "Арсенала" по Санчесу"Манчестер Сити" готов удовлетворить трансферные требования лондонского "Арсенала" по форварду Алексису Санчесу, информирует The Sun.

По сведениям издания, уже в ближайшее время "горожане" планирует сделать "канонирам" финальное предложение по чилийцу в размере 75-ти миллионов евро, которые за своего 28-летнего нападающего и хотел получить его пока еще нынешний клуб.

Напомним, "Манчестер Сити" согласовал с Санчесом размер его оклада. | soccernews.ru

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