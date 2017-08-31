"Манчестер Сити" готов удовлетворить трансферные требования "Арсенала" по Санчесу

"Манчестер Сити" готов удовлетворить трансферные требования лондонского "Арсенала" по форварду Алексису Санчесу, информирует The Sun.

По сведениям издания, уже в ближайшее время "горожане" планирует сделать "канонирам" финальное предложение по чилийцу в размере 75-ти миллионов евро, которые за своего 28-летнего нападающего и хотел получить его пока еще нынешний клуб.

Напомним, "Манчестер Сити" согласовал с Санчесом размер его оклада. | soccernews.ru