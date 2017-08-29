"Манчестер Сити" готов включить Стерлинга в сделку по Санчесу

"Манчестер Сити" и "Арсенал" могут до закрытия летнего трансферного окна совершить громкий обмен футболистами, сообщает The Guardian.

По сведениям издания, "горожане" не оставляют попыток купить нападающего "канониров" Алексиса Санчеса, и готовы включить в сделку по чилийцу своего вингера Рахима Стерлинга.

Ранее стало известно, что "Арсенал" готов отпустить Санчеса в "Манчестер Сити", но хочет заполучить взамен аргентинского форварда Серхио Агуэро. | http://soccernews.ru