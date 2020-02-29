"Манчестер Сити" готов включить Стоунза в сделку по защитнику "Эвертона"

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"Манчестер Сити" готов включить Стоунза в сделку по защитнику "Эвертона"

"Манчестер Сити" нацелился на защитника "Эвертона" Мейсона Холгейта.

Как сообщает Sky Sports, "горожане" готовы задействовать в сделке своего защитника Джона Стоунза, чтобы снизить стоимость трансфера. Ранее сообщалось, что "ириски" требуют за своего игрока 35 миллионов евро.

В этом сезоне Холгейт провел 25 игр, в которых отметился одним голом и тремя ассистами.

Стоунз выступал за "Эвертон" с 2013 по 2016 год. В текущем сезоне на его счету одна голевая передача в 18 матчах.

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