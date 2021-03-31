"Манчестер Сити" готов выложить 200 млн фунтов за Холанда и Грилиша

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"Манчестер Сити" собирается потратить летом на новых игроков серьезную сумму.

Основными целями клуба в летнее трансферное окно станут форвард дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд и хавбек "Астон Виллы" Джек Грилиш. Покупка достаточно молодых игроков согласуется с желанием главного тренера "горожан" Хосепа Гвардиолы освежить состав. Дело в том, что лидерам команды Кевину де Брюйне, Рияду Марезу и Илкаю Гюндогану в этог году исполнится по 30 лет.

На покупки Холанда и Грилиша клуб готов потратить около 200 млн фунтов, пишет Daily Mail.

Гвардиола считает Холанда прекрасно заменой Серхио Агуэро. Однако, у "Сити" есть серьезные конкуренты в лице "Реала" и "Челси".

По Грилишу тоже не все так просто - владельцы "Астон Виллы" не настроены продавать главную звезду команды.