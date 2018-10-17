"Манчестер Сити" готов выложить за трансферную цель "Барселоны" 70 миллионов евро
"Манчестер Сити" всерьез нацелился на полузащитника амстердамского "Аякса" Френки де Йонга, информирует El Mundo Deportivo.
Так, по сведениям издания, на приобретение 21-летнего хавбека, главным претендентом на которого называется каталонская "Барселона", "горожане" планируют выделить 70 миллионов евро.
В текущем сезоне де Йонг сыграл за "Аякс" 13 матчей. Результативными действиями в них он не отметился.
Напомним, Компани высказался о новом контракте с "Манчестер Сити". | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|23
|60
|2
|Манчестер Сити
|22
|53
|3
|Тоттенхэм
|22
|48
|4
|Челси
|23
|47
|5
|Арсенал Лондон
|23
|44
|6
|Манчестер Юнайтед
|23
|44
|7
|Уотфорд
|23
|33
|8
|Вулверхэмптон
|23
|32
|9
|Лестер Сити
|23
|31
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|23
|31
|11
|Эвертон
|23
|30
|12
|Борнмут
|23
|30
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|23
|26
|14
|Кристал Пэлас
|23
|22
|15
|Саутгемптон
|23
|22
|16
|Бернли
|23
|22
|17
|Ньюкасл Юнайтед
|23
|21
|18
|Кардифф Сити
|23
|19
|19
|Фулхэм
|22
|14
|20
|Хаддерсфилд Таун
|22
|11