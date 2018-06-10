"Манчестер Сити" готов заплатить 100 миллионов евро за игрока "Ювентуса"

"Манчестер Сити" проявляет интерес к бразильскому полузащитнику "Ювентуса" Дугласу Косте, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, английский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готов заплатить за него 100 миллионов евро.

Стоит отметить, что "Ювентус" всего несколько дней назад выкупил права на 27-летнего Косту за 40 миллионов евро.

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