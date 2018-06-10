"Манчестер Сити" готов заплатить 100 миллионов евро за игрока "Ювентуса"

Теги манчестер ситиювентусдуглас коста

"Манчестер Сити" готов заплатить 100 миллионов евро за игрока "Ювентуса"

"Манчестер Сити" проявляет интерес к бразильскому полузащитнику "Ювентуса" Дугласу Косте, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, английский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готов заплатить за него 100 миллионов евро. 

Стоит отметить, что "Ювентус" всего несколько дней назад выкупил права на 27-летнего Косту за 40 миллионов евро.

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед", "Реал" и "Ювентус" могут поучаствовать в многомиллионной тройной сделке. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Три дня до Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 11 июня

Три дня до Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 11 июня

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
Полная таблица

топ-5 тегов