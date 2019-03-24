"Манчестер Сити" готов заплатить 100 миллионов евро за Шкриньяра



"Манчестер Сити" проявляет интерес к словацкому защитнику "Интера" Милану Шкриньяру, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, английский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готов заплатить за него 100 миллионов евро. Также словаком интересуется "Реал".

В нынешнем сезоне 24-летний Шкриньяр провел за "Интер" 36 матчей во всех турнирах и сделал одну голевую передачу. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2022 года.

Не пропустите: Президент "Баварии" рассказал, как Гвардиола проворачивает дорогостоящие трансферы в "Манчестер Сити". | http://soccernews.ru