"Манчестер Сити" готов заплатить 100 миллионов евро за Шкриньяра

Теги манчестер юнайтединтер миланмилан шкриньяртрансферы

"Манчестер Сити" готов заплатить 100 миллионов евро за Шкриньяра
"Манчестер Сити" проявляет интерес к словацкому защитнику "Интера" Милану Шкриньяру, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, английский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готов заплатить за него 100 миллионов евро. Также словаком интересуется "Реал".

В нынешнем сезоне 24-летний Шкриньяр провел за "Интер" 36 матчей во всех турнирах и сделал одну голевую передачу. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2022 года.

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