"Манчестер Сити" готов заплатить 120 млн евро за 19-летнего Фелиша

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"Манчестер Сити" готов заплатить 120 млн евро за 19-летнего Фелиша

"Манчестер Сити" готов побороться с "Ювентусом" за 19-летнего нападающего "Бенфики" Жоау Фелиша, передает TVI.

По данным источника, английский клуб хочет воспользоваться пунктом о выкупе футболиста за 120 млн евро.

Ранее сообщалось, что руководство турниского клуба уже связывалось с "Бенфикой" и предлагало за Фелиша 75 миллионов евро, но португальский клуб не устроила назначенная сумма.

В нынешнем сезоне Фелиш участвовал в 38 матчах, отметившись 16 голами и 9 ассистами. 

А еще: Второй Роналду или первый Фелиш? Рассказываем о португальце, за которого просят 200 млн евро| http://soccernews.ru

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Комментарии

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Mutaloff
Mutaloff

Подумаешь,один раз забил 3 гола в Лиги Европы,ещё ничего не показал,а за него 120 млн. евро,надеюсь гений Перес не проснётся в его поисках)

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