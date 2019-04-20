"Манчестер Сити" готов заплатить 120 млн евро за 19-летнего Фелиша

"Манчестер Сити" готов побороться с "Ювентусом" за 19-летнего нападающего "Бенфики" Жоау Фелиша, передает TVI.

По данным источника, английский клуб хочет воспользоваться пунктом о выкупе футболиста за 120 млн евро.

Ранее сообщалось, что руководство турниского клуба уже связывалось с "Бенфикой" и предлагало за Фелиша 75 миллионов евро, но португальский клуб не устроила назначенная сумма.

В нынешнем сезоне Фелиш участвовал в 38 матчах, отметившись 16 голами и 9 ассистами.

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