"Манчестер Сити" готов заплатить 120 млн евро за 19-летнего Фелиша
"Манчестер Сити" готов побороться с "Ювентусом" за 19-летнего нападающего "Бенфики" Жоау Фелиша, передает TVI.
По данным источника, английский клуб хочет воспользоваться пунктом о выкупе футболиста за 120 млн евро.
Ранее сообщалось, что руководство турниского клуба уже связывалось с "Бенфикой" и предлагало за Фелиша 75 миллионов евро, но португальский клуб не устроила назначенная сумма.
В нынешнем сезоне Фелиш участвовал в 38 матчах, отметившись 16 голами и 9 ассистами.
А еще: Второй Роналду или первый Фелиш? Рассказываем о португальце, за которого просят 200 млн евро| http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|34
|85
|2
|Манчестер Сити
|33
|83
|3
|Тоттенхэм
|33
|67
|4
|Арсенал Лондон
|33
|66
|5
|Челси
|34
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|33
|64
|7
|Лестер Сити
|34
|47
|8
|Вулверхэмптон
|33
|47
|9
|Эвертон
|34
|46
|10
|Уотфорд
|33
|46
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|34
|42
|12
|Борнмут
|34
|41
|13
|Кристал Пэлас
|34
|39
|14
|Бернли
|34
|39
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|34
|38
|16
|Саутгемптон
|33
|36
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|33
|33
|18
|Кардифф Сити
|34
|31
|19
|Фулхэм
|34
|20
|20
|Хаддерсфилд Таун
|34
|14