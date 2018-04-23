"Манчестер Сити" готов заплатить 130 миллионов евро за игрока "Реала"

"Манчестер Сити" нацелился на вингера мадридского "Реала" Марко Асенсио, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что уже ближайшим летом за 22-летнего игрока "сливочных" "горожане" готовы будут выложить 130 миллионов евро. В подписании перспективного игрока заинтересован лично главный тренер новоиспеченных чемпионов Англии Хосеп Гвардиола, поэтому владельцы клуба намерены сделать все от себя зависящее, чтобы удовлетворить запросы своего наставника.

В нынешнем сезоне Асенсио забил 10 мячей и сделал 4 результативные передачи в 46 матчах за "Реал".

Напомним, вчера "Манчестер Сити" разгромил "Суонси". | soccernews.ru