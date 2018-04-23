"Манчестер Сити" готов заплатить 130 миллионов евро за игрока "Реала"

Теги манчестер ситихосеп гвардиоламарко асенсиореал мадрид

"Манчестер Сити" готов заплатить 130 миллионов евро за игрока "Реала""Манчестер Сити" нацелился на вингера мадридского "Реала" Марко Асенсио, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что уже ближайшим летом за 22-летнего игрока "сливочных" "горожане" готовы будут выложить 130 миллионов евро. В подписании перспективного игрока заинтересован лично главный тренер новоиспеченных чемпионов Англии Хосеп Гвардиола, поэтому владельцы клуба намерены сделать все от себя зависящее, чтобы удовлетворить запросы своего наставника.

В нынешнем сезоне Асенсио забил 10 мячей и сделал 4 результативные передачи в 46 матчах за "Реал".

Напомним, вчера "Манчестер Сити" разгромил "Суонси". | soccernews.ru

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