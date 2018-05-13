"Манчестер Сити" готов заплатить 70 миллионов евро за ключевого хавбека "Барселоны"

"Манчестер Сити" нацелился на ключевого полузащитника каталонской "Барселоны" Ивана Ракитича, информирует испанская пресса.

Сообщается, что ближайшим летом "горожане" будут готовы выложить за 30-летнего хавбека "сине-гранатовых" 70 миллионов евро. В подписании хорвата заинтересован лично главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола.

В нынешнем сезоне Ракитич забил 4 мяча и сделал 5 результативных передач в 53 матчах за "Барселону".

Напомним, "Манчестер Сити" установил сразу несколько рекордов в АПЛ. | soccernews.ru