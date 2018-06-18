"Манчестер Сити" готов заплатить 70 миллионов евро за ключевого игрока "Реала"

Теги манчестер ситиреал мадридтони кроос

"Манчестер Сити" готов заплатить 70 миллионов евро за ключевого игрока "Реала""Манчестер Сити" готовит предложение по ключевому полузащитнику мадридского "Реала" Тони Крооса, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что "горожане" будут готовы выложить  этим летом за 28-летнего хавбека королевского клуба 70 миллионов евро.

В завершившемся сезоне Кроос забил 5 мячей и сделал 10 результативных передач в 43 матчах за "Реал".

Напомним, "Манчестер Сити" может перехватить трансферную цель "Барселоны". | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Шестой день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 19 июня

Шестой день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 19 июня

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
Полная таблица

топ-5 тегов