"Манчестер Сити" готов заплатить 70 миллионов евро за ключевого игрока "Реала"

"Манчестер Сити" готовит предложение по ключевому полузащитнику мадридского "Реала" Тони Крооса, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что "горожане" будут готовы выложить этим летом за 28-летнего хавбека королевского клуба 70 миллионов евро.

В завершившемся сезоне Кроос забил 5 мячей и сделал 10 результативных передач в 43 матчах за "Реал".

Напомним, "Манчестер Сити" может перехватить трансферную цель "Барселоны". | soccernews.ru