"Манчестер Сити" готов заплатить 80 миллионов евро за Руиса

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"Манчестер Сити" готов заплатить 80 миллионов евро за Руиса

"Манчестер Сити" готов заплатить большую сумму за трансфер хавбека "Наполи" Фабиана Руиса. Об этом сообщает Daily Mail.

"Горожане" выделят на покупку 24-летнего игрока 80 миллионов евро. Руководство "Наполи" устраивает эта сумма, поэтому летом клуб отпустит испанца.

Ранее интерес к испанцу проявляли "Барселона" и "Реал".

Контракт Руиса с клубом рассчитан до лета 2023 года. В этом сезоне Руис провел 32 игры, в которых отметился тремя голами и двумя ассистами.

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