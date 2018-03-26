"Манчестер Сити" готов заплатить 85 миллионов евро за хавбека "Реала"

Теги манчестер ситиреал мадридиско

"Манчестер Сити" готов заплатить 85 миллионов евро за хавбека "Реала""Манчестер Сити" нацелился на полузащитника мадридского "Реала" Иско, информирует The Sun.

По сведениям издания, ближайшим летом "горожане" будут готовы сделать королевскому клубу предложение в размере 85-ти миллионов евро по их 25-летнему хавбеку.

В нынешнем сезоне Иско забил 7 голов и сделал 7 результативных передач в 40 матчах за "Реал".

Напомним, Куйт высказался о предстоящих матчах "Ливерпуля" с "Манчестер Сити" в рамках 1/4 финала Лиги Чемпионов. | soccernews.ru

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