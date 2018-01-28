"Манчестер Сити" готов заплатить более 170 миллионов евро за Азара

"Манчестер Сити" проявляет интерес к бельгийскому полузащитнику "Челси" Эдену Азару, сообщает Mirror.

По сведениям издания, манкунианцы намерены приобрести футболиста летом и готовы заплатить за него 172 миллиона евро. Наставник "горожан" Хосеп Гвардиола считает бельгийца главной трансферной целью на лето.

Ранее сообщалось, что 27-летнего Азар хочет перейти по окончании сезона в "Реал".

Не пропустите: "Реал" приготовил почти 600 миллионов евро на покупку трёх звёзд АПЛ. | http://soccernews.ru