"Манчестер Сити" готов заплатить два миллиона евро за немецкого таланта



"Манчестер Сити" проявляет интерес к центральному защитнику дортмундской "Боруссии" Ннамди Коллинзу, сообщает Bild.

По сведениям издания, английский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готов заплатить за него два миллиона евро.

16-летний Коллинз является воспитанником "Боруссии". В нынешнем сезоне он провел 20 матчей в молодежном чемпионате Германии, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2021 года.

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