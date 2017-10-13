"Манчестер Сити" готов заплатить Месси 100 миллионов евро за подписание контракта

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"Манчестер Сити" готов заплатить Месси 100 миллионов евро за подписание контрактаАнглийский "Манчестер Сити" готов заплатить форварду каталонской "Барселоны" Лионелю Месси 100 миллионов евро за подписание контракта.

Так, по информации испанской прессы, "горожане" уже сделали финансово выгодное предложение аргентинцу в размере указанной суммы. Учитывая серьезную заинтересованность "Сити" в своих услугах, 30-летний нападающий взял время на раздумье относительно своего будущего.

Напомним, ранее появилась информация, что "Барселона" предложила Месси подписной бонус в размере 90 миллионов евро. | soccernews.ru

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