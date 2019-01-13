"Манчестер Сити" готов заплатить огромную сумму за одного из лидеров "Наполи"
"Манчестер Сити" хочет купить бразильского полузащитника "Наполи" Аллана, сообщает Tuttomercatoweb.
По сведениям источника, английский клуб готов заплатить за футболиста 112 миллионов евро. "Горожане" рассматривают кандидатуру Аллана в качестве преемника ветерану команды 33-летнего Фернандиньо. Также бразилец входит в сферу интересов ПСЖ.
28-летний Аллан перешел в "Наполи" летом 2015 года из "Удинезе" за 11,5 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел за итальянский клуб 24 матча во всех турнирах и отдал две результативные передачи.
Не пропустите: Гвардиола высказался о трансферах "Манчестер Сити" в январе. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Барселона" - "Эйбар": видеотрансляция матча лидера и аутсайдера Примеры
-
Дубль Уильямса принес "Атлетику" победу над "Севильей"
-
"Интер" - "Беневенто": видеотрасляция матча Кубка Италии
-
"Реал" определился с главной трансферной целью в январе
-
Экс-президент "Реала" рассказал о требованиях Зидана перед уходом из клуба
Лента новостей
-
Смородская объяснила, почему не стала участвовать в выборах президента РФС
-
"Атлетик" - "Севилья" - 2:0 (видеообзор матча)
-
Официально: полузащитник "Спартак" перешел в "Крылья Советов"
-
"Барселона" - "Эйбар": видеотрансляция матча лидера и аутсайдера Примеры
-
Дубль Уильямса принес "Атлетику" победу над "Севильей"
-
Дибала сделал заявление о переходе Роналду в "Ювентус"
-
Экс-игрок "Спартака" принес победу "Рубину" в товарищеском матче (видео)
-
"Фиорентина" вышла в четвертьфинал Кубка Италии благодаря дублю Кьезы
-
"Эвертон" добился восьмой победы в АПЛ благодаря голу принадлежащего "Челси" игрока
-
"Интер" - "Беневенто": видеотрасляция матча Кубка Италии
-
"Спартак", возможно, интересуется игроком из Азии
-
2
Бразильский "Фламенго" объявил о самом крупном трансфере в истории клуба
-
"Интер" близок к оформлению первого зимнего трансфера
-
"Атлетико" - "Леванте" - 1:0 (видеообзор матча)
-
"Манчестер Сити" готов заплатить огромную сумму за одного из лидеров "Наполи"
-
"Манчестер Юнайтед" хочет переманить тренера из испанского топ-клуба
-
"Атлетик" - "Севилья": видеотрасляция матча 19-го тура испанской Примеры
-
Азар рассказал, с каким клубом он любит играть
-
"Арсенал" назвал "Ювентусу" цену на Рэмси в зимнее трансферное окно
-
1
"Реал" определился с главной трансферной целью в январе
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|22
|57
|2
|Манчестер Сити
|21
|50
|3
|Тоттенхэм
|21
|48
|4
|Челси
|22
|47
|5
|Арсенал Лондон
|22
|41
|6
|Манчестер Юнайтед
|21
|38
|7
|Уотфорд
|22
|32
|8
|Лестер Сити
|22
|31
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|22
|31
|10
|Эвертон
|22
|30
|11
|Вулверхэмптон
|21
|29
|12
|Борнмут
|22
|27
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|22
|26
|14
|Кристал Пэлас
|22
|22
|15
|Бернли
|22
|21
|16
|Саутгемптон
|22
|19
|17
|Кардифф Сити
|22
|19
|18
|Ньюкасл Юнайтед
|22
|18
|19
|Фулхэм
|22
|14
|20
|Хаддерсфилд Таун
|22
|11