"Манчестер Сити" готов заплатить огромную сумму за одного из лидеров "Наполи"

Теги манчестер ситинаполиаллан

"Манчестер Сити" готов заплатить огромную сумму за одного из лидеров "Наполи"

"Манчестер Сити" хочет купить бразильского полузащитника "Наполи" Аллана, сообщает Tuttomercatoweb.

По сведениям источника, английский клуб готов заплатить за футболиста 112 миллионов евро. "Горожане" рассматривают кандидатуру Аллана в качестве преемника ветерану команды 33-летнего Фернандиньо. Также бразилец входит в сферу интересов ПСЖ.

28-летний Аллан перешел в "Наполи" летом 2015 года из "Удинезе" за 11,5 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел за итальянский клуб 24 матча во всех турнирах и отдал две результативные передачи.

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