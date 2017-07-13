"Манчестер Сити" готов заплатить за Бертранда 34 миллиона

"Манчестер Сити" заинтересован в покупке защитника "Саутгемптона" Райана Бертранда.

По информации The Sun, за 27-летнего англичанина "горожане" готовы заплатить 34 миллиона евро.

Бертранд был приобретен "Саутгемптоном" у "Челси" в 2015 году за 12 миллионов евро.

В прошедшем сезоне он провел 28 матчей в АПЛ, забив два гола и отдав четыре результативные передачи.

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