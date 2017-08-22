"Манчестер Сити" готов заплатить за Эванса 33 миллиона евро

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"Манчестер Сити" готов заплатить за Эванса 33 миллиона евро

"Манчестер Сити" согласовал с "Вест Бромвичем" трансфер защитника Джонни Эванса, сообщает Bleacher Report.

По информации источника, "горожане" заплатят "дроздам" требуемые 33 миллиона евро.

Стоит отметить, что ранее "Вест Бромвич" отклонил два предложения "Сити" по 29-летнему Эвансу в размере 16 и 20 миллионов евро. 

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