"Манчестер Сити" готов заплатить за Обамеянга 70 миллионов евро

"Манчестер Сити" хочет купить габонского нападающего дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерика Обамеянга, сообщает Sky.

По сведениям издания, английский клуб намерен приобрести футболиста до закрытия летнего трансферного окна и готов заплатить за него 70 миллионов евро.

Впрочем, переход 28-летнего форварда маловероятен, так как "Боруссия" вряд ли согласится продать его, после ухода из команды Усмана Дембеле.

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