"Манчестер Сити" готов заплатить за Санчеса 23 миллиона евро в январе

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"Манчестер Сити" готов заплатить за Санчеса 23 миллиона евро в январе

"Манчестер Сити" по прежнему рассчитывает приобрести чилийского нападающего "Арсенала" Алексиса Санчеса, сообщает The Guardian.

По сведениям издания, манчестерский клуб собирается купить футболиста в январе и предложит за него 23 миллиона евро. 

Есть вероятность, что "Арсенал" согласится продать 28-летнего форварда, иначе летом он покинет клуб бесплатно в статусе свободного агента.

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комментарии
Вел

Троллят Венгера как хотят,Арсенал пошлет их подальше.Конечно продадут в ЗТО,но думаю условному Милану или Интеру за 50+,там форварды нужнее и готовые платить.А МС Гвардиолки все мало звезд в составе,не выиграет АПЛ или ЛЧ в этом году,выкинут как собаку на помойку.

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