"Манчестер Сити" готов заплатить за Санчеса 23 миллиона евро в январе

"Манчестер Сити" по прежнему рассчитывает приобрести чилийского нападающего "Арсенала" Алексиса Санчеса, сообщает The Guardian.

По сведениям издания, манчестерский клуб собирается купить футболиста в январе и предложит за него 23 миллиона евро.

Есть вероятность, что "Арсенал" согласится продать 28-летнего форварда, иначе летом он покинет клуб бесплатно в статусе свободного агента.

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