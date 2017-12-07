"Манчестер Сити" готов заплатить за Санчеса 57 миллионов евро

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"Манчестер Сити" готов заплатить за Санчеса 57 миллионов евро

Нападающий "Арсенала" Алексис Санчес в январе может стать игроком "Манчестер Сити", сообщает The Independent.

По сведениям издания, "горожане" готовы во время зимнего трансферного окна предложить за 28-летнего чилийца 57 миллионов евро.

Вполне вероятно, что "Арсенал" согласится на продажу Санчеса, так как в противном случае потеряет его следующим летом бесплатно.

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