"Манчестер Сити" готов заплатить за трансфер Месси 400 миллионов евро

Английский "Манчестер Сити" готов заплатить за трансфер форварда каталонской "Барселоны" Лионеля Месси 400 миллионов евро.

Как информирует AS, "горожане" уже контактировали с аргентинским бомбардиром на предмет возможного перехода. И в случае, если 30-летний нападающий решится на переезд в Англию, "Сити" будет готов едва ли не вдвое перебить трансферный рекорд Неймара.

Напомним, Месси готов завершить карьеру в сборной. | soccernews.ru