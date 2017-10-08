"Манчестер Сити" готов заплатить за трансфер Месси 400 миллионов евро
Английский "Манчестер Сити" готов заплатить за трансфер форварда каталонской "Барселоны" Лионеля Месси 400 миллионов евро.
Как информирует AS, "горожане" уже контактировали с аргентинским бомбардиром на предмет возможного перехода. И в случае, если 30-летний нападающий решится на переезд в Англию, "Сити" будет готов едва ли не вдвое перебить трансферный рекорд Неймара.
Напомним, Месси готов завершить карьеру в сборной. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|7
|19
|2
|Манчестер Юнайтед
|7
|19
|3
|Тоттенхэм
|7
|14
|4
|Челси
|7
|13
|5
|Арсенал Лондон
|7
|13
|6
|Бернли
|7
|12
|7
|Уотфорд
|7
|12
|8
|Ливерпуль
|6
|11
|9
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|10
|Вест Бромвич Альбион
|7
|9
|11
|Хаддерсфилд Таун
|7
|9
|12
|Саутгемптон
|7
|8
|13
|Сток Сити
|7
|8
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|7
|7
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|7
|7
|16
|Эвертон
|7
|7
|17
|Лестер Сити
|7
|5
|18
|Суонси Сити
|7
|5
|19
|Борнмут
|7
|4
|20
|Кристал Пэлас
|7
|0