"Манчестер Сити" готов заплатить за трансфер Месси 400 миллионов евро

Теги барселоналионель мессиманчестер сити

"Манчестер Сити" готов заплатить за трансфер Месси 400 миллионов евроАнглийский "Манчестер Сити" готов заплатить за трансфер форварда каталонской "Барселоны" Лионеля Месси 400 миллионов евро.

Как информирует AS, "горожане" уже контактировали с аргентинским бомбардиром на предмет возможного перехода. И в случае, если 30-летний нападающий решится на переезд в Англию, "Сити" будет готов едва ли не вдвое перебить трансферный рекорд Неймара.

Напомним, Месси готов завершить карьеру в сборной. | soccernews.ru

комментарии
пмси

Бартомеу Ебанашка! нажо отступные под 1кк

Ответить
Зенден

Да не, маловато за лучшего футболиста мира, альтернативной замены для Месси даже близко не просматривается.

Ответить

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Британские разборки: Уэльс и Ирландия встретятся в решающем матче отбора

Британские разборки: Уэльс и Ирландия встретятся в решающем матче отбора

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 7 19
2 Манчестер Юнайтед 7 19
3 Тоттенхэм 7 14
4 Челси 7 13
5 Арсенал Лондон 7 13
6 Бернли 7 12
7 Уотфорд 7 12
8 Ливерпуль 6 11
9 Ньюкасл Юнайтед 6 9
10 Вест Бромвич Альбион 7 9
11 Хаддерсфилд Таун 7 9
12 Саутгемптон 7 8
13 Сток Сити 7 8
14 Брайтон & Хоув Альбион 7 7
15 Вест Хэм Юнайтед 7 7
16 Эвертон 7 7
17 Лестер Сити 7 5
18 Суонси Сити 7 5
19 Борнмут 7 4
20 Кристал Пэлас 7 0
Полная таблица

топ-5 тегов