"Манчестер Сити" готов зимой потратить на усиление состава более 100 миллионов евро
"Манчестер Сити" намерен провести активную трансферную кампанию ближайшей зимой.
По информации Daily Mail, "горожане" готовы потратить на усиление состава в январе более 100 миллионов евро.
В первую очередь клуб рассчитывает купить центрального защитника. Также в планах подписание опытного хавбека.
По итогам 12 туров "Сити" занимает четвёртое место в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидирующего "Ливерпуля" на 9 очков.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|11
|31
|2
|Лестер Сити
|12
|26
|3
|Челси
|12
|26
|4
|Манчестер Сити
|11
|25
|5
|Шеффилд Юнайтед
|12
|17
|6
|Арсенал Лондон
|12
|17
|7
|Манчестер Юнайтед
|12
|16
|8
|Вулверхэмптон
|12
|16
|9
|Борнмут
|12
|16
|10
|Бернли
|12
|15
|11
|Брайтон & Хоув Альбион
|12
|15
|12
|Кристал Пэлас
|12
|15
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|12
|15
|14
|Тоттенхэм
|12
|14
|15
|Эвертон
|12
|14
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|12
|13
|17
|Астон Вилла
|12
|11
|18
|Уотфорд
|12
|8
|19
|Саутгемптон
|12
|8
|20
|Норвич Сити
|12
|7