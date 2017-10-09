"Манчестер Сити" готов зимой заплатить сумму отступных за хавбека "Барселоны"

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"Манчестер Сити" готов зимой заплатить сумму отступных за хавбека "Барселоны"Английский "Манчестер Сити" будет готов зимой заплатить сумму отступных за полузащитника каталонской "Барселоны" Серхи Роберто.

Как информирует sport.es, видеть 25-летнего хавбека в своей команде желает лично главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола. Поэтому руководство "Сити" вполне будет готово удовлетворить запрос своего наставника, выложив "Барсе" 40 миллионов евро, прописанные в качестве суммы отступных за футболиста.

Напомним, "Манчестер Сити" готов заплатить за трансфер Месси 400 миллионов евро. | soccernews.ru

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