"Манчестер Сити" готов зимой заплатить сумму отступных за хавбека "Барселоны"

Английский "Манчестер Сити" будет готов зимой заплатить сумму отступных за полузащитника каталонской "Барселоны" Серхи Роберто.

Как информирует sport.es, видеть 25-летнего хавбека в своей команде желает лично главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола. Поэтому руководство "Сити" вполне будет готово удовлетворить запрос своего наставника, выложив "Барсе" 40 миллионов евро, прописанные в качестве суммы отступных за футболиста.

Напомним, "Манчестер Сити" готов заплатить за трансфер Месси 400 миллионов евро. | soccernews.ru