"Манчестер Сити" готовит 100 миллионов евро на покупку нового хавбека

"Манчестер Сити" намерен укрепить свою середину поля полузащитником туринского "Ювентуса" Миралемом Пьяничем.

Так, по сведениям La Gazzetta dello Sport, этим летом в покупку 28-летнего хавбека "старой синьоры" "горожане" будут готовы инвестировать 100 миллионов евро.

В прошлом сезоне Пьянич забил 7 мячей и сделал 14 результативных передач в 44 матчах за "Ювентус".

Напомним, Пьяничем также интересуется "Ювентус". | soccernews.ru