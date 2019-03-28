"Манчестер Сити" готовит для Сане щедрый контракт

Вингер "Манчестер Сити" Лерой Сане может получить серьёзную прибавку к зарплате, сообщает The Mirror.

По сведениям издания, клуб готов предложить немцу контракт, по которому его оклад увеличится в два раза - до 11 миллионов евро в год.

23-летний Сане выступает за "Манчестер Сити" с 2016 года, сыграл 124 матча, забил 37 голов и сделал 44 ассиста.

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