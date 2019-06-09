"Манчестер Сити" готовит Фелишу заманчивое предложение

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"Манчестер Сити" готовит Фелишу заманчивое предложение

"Манчестер Сити" всерьез настроен на покупку хавбека "Бенфики" Жоау Фелиша.

Как сообщает Record, "горожане" готовы заключить с 19-летним футболистом соглашение на пять лет, по которому он будет зарабатывать 6 миллионов евро за сезон.

Напомним, что "Бенфика" хочет выручить с продажи молодого таланта 120 миллионов евро. В списке претендентов на игрока числятся "Атлетико", "Манчестер Юнайтед", "Реал" и "Ювентус".

В минувшем сезоне Фелиш провел 42 матча, в которых отметился 20 забитыми мячами и 8 ассистами.

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