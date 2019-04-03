"Манчестер Сити" готовит крупное предложение по игроку "Атлетико"

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"Манчестер Сити" готовит крупное предложение по игроку "Атлетико"

"Манчестер Сити" нацелился на полузащитника мадридского "Атлетико" Родри Эрнандеса, сообщает Onda Cero.

По информации источника, в услугах 22-летнего футболиста лично заинтересован наставник "горожан" Хосеп Гвардиола, который считает, что по манере игры он похож на Серхио Бускетса из "Барселоны".

За перспективного испанца английский клуб готов заплатить полную сумму отступных в размере 70 миллионов евро.

В текущем сезоне Родри сыграл за "Атлетико" 39 матчей и забил 2 гола. Его контракт с "матрасниками" рассчитан до 2023 года.

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