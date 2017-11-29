"Манчестер Сити" готовит крупный контракт для своего вингера

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"Манчестер Сити" готовит крупный контракт для своего вингераАнглийский "Манчестер Сити" готовит крупный контракт для своего вингера Лероя Сане, информирует The Sun.

По сведениям издания, руководство "горожан" осталось приятно удивлено игрой 21-летнего немца в текущем сезоне, поэтому оно рассчитывает предложить игроку подписать новое соглашение, существенным образом повысив ему оклад.

Напомним, "Манчестер Сити" интересуется защитником "Севильи". | soccernews.ru

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