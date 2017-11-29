Английский "Манчестер Сити" готовит крупный контракт для своего вингера Лероя Сане, информирует The Sun.

По сведениям издания, руководство "горожан" осталось приятно удивлено игрой 21-летнего немца в текущем сезоне, поэтому оно рассчитывает предложить игроку подписать новое соглашение, существенным образом повысив ему оклад.

Напомним, "Манчестер Сити" интересуется защитником "Севильи". | soccernews.ru