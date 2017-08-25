"Манчестер Сити" готовит новое предложение по Эвансу

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"Манчестер Сити" готовит новое предложение по Эвансу

"Манчестер Сити" не теряет надежд купить этим летом защитника "Вест Бромвича" Джонни Эванса, сообщает The Times.

По сведениям издания, "горожане" готовят третье предложение по трансферу 29-летнего футболиста в размере 27 миллионов евро.

Стоит отметить, что ранее "дрозды" отказались продавать Эванса за 19,5 миллионов евро.

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