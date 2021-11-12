"Манчестер Сити" готовит новое предложение по Кейну
Фото твиттер Харри Кейна
Нападающий лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейн остаётся трансферной целью "Манчестер Сити", сообщает ESPN.
По сведениям издания, "горожане" намерены предпринять ещё одну попытку купить 28-летнего футболиста в январе.
Президент "шпор" Дэниэл Леви готов рассмотреть предложение по бомбардиру, если оно будет очень выгодным.
При этом новый тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте рассчитывает на англичанина и может заблокировать сделку.
В текущем сезоне Кейн забил 7 голов и сделал 2 ассиста в 16 матчах. Его рыночная стоимость - 120 миллионов евро.
Не пропустите: Гвардиола высказался о возможном трансфере Стерлинга в "Барселону". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Стали известны некоторые детали назначения Анчелотти в "Реал"
-
Агуэро прокомментировал возможное завершение карьеры
-
Дембеле - первый игрок "Барселоны", которого оштрафовал Хави
-
1
Милевский назвал лучшего российского футболиста
-
La Gazzetta dello Sport: "Приключение Кокорина в фиолетовой майке подошло к концу"
-
Лэмпард дал ответ на предложение "Норвича"
-
1
Тренер сборной Аргентины ответил ПСЖ по поводу вызова Месси на ноябрьские матчи
-
"Динамо" нацелилось на хавбека "Фенербахче"
-
"Севилья" может вернуть де Йонга из аренды в "Барселоне"
-
"Манчестер Сити" готовит новое предложение по Кейну
-
Назван лучший тренер АПЛ в октябре
-
Милевский сравнил сборные России и Украины
-
Дани Алвес в шаге от возвращения в "Барселону"
-
"Милан" вернулся в гонку за Хвичей
-
Альбиоль продлил контракт с "Вильярреалом"
-
Касильяс назвал фаворитов Лиги Чемпионов
-
Пашалич ярко высказался о матче Хорватия - Россия
-
АПЛ назвала лучшего игрока октября
-
СМИ узнали, когда Эриксен планирует возобновить карьеру
-
Семак сообщил о болезни Клаудиньо
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18