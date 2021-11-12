"Манчестер Сити" готовит новое предложение по Кейну

Фото твиттер Харри Кейна

Нападающий лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейн остаётся трансферной целью "Манчестер Сити", сообщает ESPN.

По сведениям издания, "горожане" намерены предпринять ещё одну попытку купить 28-летнего футболиста в январе.

Президент "шпор" Дэниэл Леви готов рассмотреть предложение по бомбардиру, если оно будет очень выгодным.

При этом новый тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте рассчитывает на англичанина и может заблокировать сделку.

В текущем сезоне Кейн забил 7 голов и сделал 2 ассиста в 16 матчах. Его рыночная стоимость - 120 миллионов евро.

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