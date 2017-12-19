"Манчестер Сити" готовит новые контракты для двух ключевых хавбеков

"Манчестер Сити" готовит новые контракты для полузащитников Фернандиньо и Кевина Де Брюйне, сообщает BBC.

Напомним, что соглашение 26-летнего бельгийца рассчитано до лета 2021 года, а договор 32-летнего бразильца истекает по окончании нынешнего сезона.

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