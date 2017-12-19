"Манчестер Сити" готовит новые контракты для двух ключевых хавбеков

Теги манчестер ситифернандиньокевин де брюйне

"Манчестер Сити" готовит новые контракты для двух ключевых хавбеков

"Манчестер Сити" готовит новые контракты для полузащитников Фернандиньо и Кевина Де Брюйне, сообщает BBC.

Напомним, что соглашение 26-летнего бельгийца рассчитано до лета 2021 года, а договор 32-летнего бразильца истекает по окончании нынешнего сезона.

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