"Манчестер Сити" готовит новые контракты для двух лидеров

Теги манчестер ситирахим стерлингфилип фоден

"Манчестер Сити" готовит новые контракты для двух лидеров

Фото MB Media / Sebastian Frej

"Манчестер Сити" собирается в ближайшее время заключить новые соглашения с двумя игроками.

По информации Eurosport, в планах "горожан" продлить контракты с Рахимом Стерлингом и Филом Фоденом.

Клуб хочет завершить переговоры с обоими футболистами до конца сезона. Им предложат улучшение условий.

Ранее "Сити" объявил о подписании нового договора с полузащитником Кевином де Брюйне.

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