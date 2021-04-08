"Манчестер Сити" готовит новые контракты для двух лидеров

Фото MB Media / Sebastian Frej

"Манчестер Сити" собирается в ближайшее время заключить новые соглашения с двумя игроками.

По информации Eurosport, в планах "горожан" продлить контракты с Рахимом Стерлингом и Филом Фоденом.

Клуб хочет завершить переговоры с обоими футболистами до конца сезона. Им предложат улучшение условий.

Ранее "Сити" объявил о подписании нового договора с полузащитником Кевином де Брюйне.

Не пропустите: "Манчестер Сити" определился с условием для трансфера Месси. | http://soccernews.ru