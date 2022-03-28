"Манчестер Сити" готовит новые контракты для трёх футболистов

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"Манчестер Сити" готовит новые контракты для трёх футболистов

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола одобрил продление соглашений с тремя игроками команды.

В связи с этим, как сообщает Daily Mail, руководство "горожан" готовит новые контракты для Родри, Рияда Махреза и Илкая Гюндогана.

Действующий договор испанца с клубом истекает в 2024 году, алжирца и немца - в 2023-м.

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