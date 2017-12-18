"Манчестер Сити" готовит новый 115-миллионный контракт для Гвардиолы

Английский "Манчестер Сити" готовит сумасшедший контракт для своего главного тренера Хосепа Гвардиолы, информирует Express.

Так, по сведениям издания, уже по окончанию текущего сезона руководство "горожан" планирует предложить своему наставнику подписать новое пятилетнее соглашение. По нему оклад 46-летнего специалиста должен будет вырасти с 17-ти до 22,5 миллионов евро за сезон.

Напомним, игроки "Манчестер Сити" потроллили Моуринью. | soccernews.ru