"Манчестер Сити" готовит новый контракт для Фернандиньо

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"Манчестер Сити" готовит новый контракт для Фернандиньо

Полузащитник "Манчестер Сити" Фернандиньо может остаться в клубе ещё на один сезон.

По информации The Sun, "горожане" хотят продлить контракт с бразильцем, истекающий следующим летом, до 2021 года.

В клубе уверены, что 34-летний футболист ещё способен принести пользу команде как своей универсальностью, так и лидерскими качествами.

Сторонам осталось договориться по зарплате - манкунианцы не готовы платить хавбеку более 7 миллионов евро в год, как сейчас.

Фернандиньо выступает за "Сити" с 2013 года, сыграл 279 матчей, забил 23 гола и сделал 25 ассистов.

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