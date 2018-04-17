"Манчестер Сити" готовит новый контракт для Гвардиолы

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"Манчестер Сити" готовит новый контракт для Гвардиолы

"Манчестер Сити" готовит новый контракт для главного тренера команды Хосепа Гвардиолы.

Как сообщает The Times, руководство "горожан" рассчитывает продлить соглашение с испанским специалистом до лета 2020 года.

Напомним, что действующий контракт Гвардиолы с "Сити" истекает в 2019 году. В этом сезоне 47-летний наставник привёл команду к чемпионству в АПЛ.

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