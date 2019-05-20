"Манчестер Сити" готовит новый контракт для Гвардиолы

"Манчестер Сити" хочет продлить контракт с главным тренером команды Хосепом Гвардиолой, сообщает The Sun.

По сведениям издания, руководство "горожан" готово повысить зарплату испанского специалиста с 17,5 до 23 миллионов евро за сезон.

Действующее соглашение между сторонами истекает в июне 2021 года.

48-летний Гвардиола возглавляет "Сити" с 2016 года. Под его руководством команда выиграла 6 трофеев, в том числе два титула АПЛ.

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