"Манчестер Сити" готовит новый контракт для одного из лидеров команды

Теги манчестер ситирахим стерлинг

"Манчестер Сити" готовит новый контракт для одного из лидеров команды

"Манчестер Сити" хочет продлить контракт с вингером Рахимом Стерлингом.

По сведениям Metro, руководство "горожан" довольно выступлениями 24-летнего футболиста, поэтому в ближайшее время игроку будет предложено новое соглашение.

Отметим, что всего год назад Стерлинг подписал новый контракт с "Сити" до 2021 года.

В этом сезоне на счету Стерлинга 9 забитых мячей и две результативные передачи в 11 матчах.

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