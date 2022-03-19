"Манчестер Сити" готовит новый контракт для основного игрока

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"Манчестер Сити" хочет продлить соглашение с опорным полузащитником Родри, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, руководство "горожан" планирует в ближайшее время начать переговоры с испанским хавбеком.

Действующий контракт 25-летнего футболиста с клубом истекает в июне 2024 года.

В текущем сезоне Родри сыграл за "Сити" 32 матча, забил 3 гола и сделал 1 ассист.

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