"Манчестер Сити" готовит новый контракт для основного игрока
"Манчестер Сити" хочет продлить соглашение с опорным полузащитником Родри, сообщает The Telegraph.
По сведениям издания, руководство "горожан" планирует в ближайшее время начать переговоры с испанским хавбеком.
Действующий контракт 25-летнего футболиста с клубом истекает в июне 2024 года.
В текущем сезоне Родри сыграл за "Сити" 32 матча, забил 3 гола и сделал 1 ассист.
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|Команда
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|27
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|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
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|6
|Тоттенхэм
|27
|40
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|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
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|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18